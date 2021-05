Une mère de famille contrôlée à deux grammes pendant le couvre-feu

Tahiti, le 3 mai 2021 - Le tribunal correctionnel a condamné lundi une mère de famille, une multirécidiviste de 32 ans, à 12 mois de prison dont six mois avec sursis. Le 25 avril dernier, elle avait été interpellée durant le couvre-feu alors qu'elle conduisait sans permis et présentait un taux d'alcoolémie de deux grammes.



Une mère de famille de 32 ans a été présentée en comparution immédiate lundi pour répondre de conduite en état d'ébriété et ce, alors qu'elle a déjà été condamné à six reprises pour des faits similaires. Le 25 avril dernier vers 22h30, la prévenue avait été interpellée par les gendarmes à Taravao alors qu'elle était sans permis et présentait un taux d'alcoolémie de deux grammes. Placée en garde à vue, cette jeune multirécidiviste avait expliqué qu'elle rentrait de son travail dans le milieu de la restauration et avait bu toute la journée en raison de “problèmes personnels”.



Présentée devant le tribunal correctionnel lundi, la prévenue a expliqué au tribunal qu'elle avait tendance à boire beaucoup depuis une rupture sentimentale et qu'elle n'avait eu d'autre choix le soir des faits que de prendre le volant puisque personne ne pouvait venir la récupérer. Le procureur de la République a requis huit mois de prison dont quatre avec sursis à son encontre. La jeune femme a finalement été condamnée à 12 mois de prison dont six mois avec sursis.