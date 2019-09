Une matinée de formation au rugby

PAPEETE, le 25 septembre 2019 - Samedi dernier, la Fédération polynésienne de rugby a organisé une formation destinée aux éducateurs "clubs" en présence de 15 jeunes de l’école de rugby de Papeete.



Quatorze éducateurs issus du Papeete Rugby Club, du Rugby Club de Pirae et du club Faa’a Rugby Aro ont répondu présent. Les infrastructures (terrain, salle de cours, vidéo) ont été mises à disposition par le club de Papeete.

Des ateliers techniques ont été mis en place par le cadre technique fédéral Gille Lafitte et les éducateurs.



Ces ateliers ont visé à mettre en scène diverses situations de jeu. Il y a eu ensuite une heure et demi d’échanges, de débriefing sur l’entraînement et sur ce que l’on attend d’un entraînement, la philosophie et les principes de jeu, les projets de jeu et de formation… A la demande des clubs, l’opération sera renouvelée.