Une matahiapo de 81 ans, première victime du Covid-19 en Polynésie

"Ce n'est pas une bonne nouvelle, après on a peur pour notre grand-père et grand-mère. Donc on va se protéger encore plus. On va leur dire de rester à la maison et de ne pas être en contact avec d'autres personnes. On avait déjà fait mais là on va le faire encore plus. Vendredi et lundi il y a eu des dépistages ici et cela a duré toute la matinée. Il y avait beaucoup qui se sont faits dépistés. Moi je n'ai pas encore eu les résultats, mais certains l'ont eu et d'ailleurs il y a eu des positifs. Ils restent chez eux. Et on communique grâce à notre groupe facebook". Protégez vos familles et surtout nos matahiapo."