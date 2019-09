Une masterclasse de jazz émouvante, en attendant les scènes

PAPEETE, le 26 septembre 2019 - Le Tahiti soul & jazz festival propose une série de concerts au Manava mais aussi dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles cette semaine. En attendant d’entrer dans la lumière, les artistes et organisateurs œuvrent dans l’ombre. Ils animent des master classes et rencontrent les élèves du fenua.



Dee Dee Bridgewater a assuré une master classe mercredi soir au Petit théâtre de la Maison de la culture.



Animée par sa fille China Moses et Frédéric Cibard du Conservatoire artistique de Polynésie française, la diva s’est livrée. Elle a raconté sa vie, sa quête d’origine, parlé de ses racines peul devant un public ému et comblé. Une partie plus technique a suivi.



Respectivement accompagnées par deux enseignants du Conservatoire, les pianistes et coaches Bruno Demougeot et Frédéric Rossoni, deux chanteuses locales, Reva Juventin et Taloo Saint-Val, ont été prises en main par Dee Dee Bridgwater qui a su les cerner pour les guider, les encourager et les conseiller sur tous les plans.



Près de 150 mélomanes ont assisté à la masterclasse : professeurs de musique, élèves, artistes du festival, amateurs… Le but n’était pas de faire un concert mais de créer une ambiance intime et propice aux échanges. Mission accomplie.



En fin de master classe, une élève du Conservatoire artistique de la Polynésie française est montée sur scène avec un ukulele, suscitant chez la diva du jazz une vive émotion et engageant une troisième partie improvisée.



Dans la matinée de mercredi, les artistes du festival s’étaient rendus à Taravao pour rencontrer les élèves des classes à horaires aménagés.