Une marraine en or pour la Swimming Race

Tahiti, le 8 novembre 2024 - Le samedi 23 novembre aura lieu la troisième édition de l'Ocean Swimming Race, une course de natation en eau libre entre Tahiti et Moorea. Cette année, l'épreuve prend une tout autre dimension : Sharon Van Rouwendaal, championne du monde et olympique en titre, est la marraine de l’événement. C'est une opportunité unique pour les amateurs de natation de rencontrer l'une des plus grandes championnes mondiales.





Traverser le chenal Tahiti-Moorea en partant des Trois pontons de Punaauia pour rejoindre la plage de Temae n'est pas une mince affaire. L'Ocean Swimming Race rassemble, depuis trois ans, les meilleurs nageurs de Polynésie. En individuel ou en relais, et sur une distance de 24 km, les nageurs tenteront cette année de battre le record de Nael Roux, qui avait réalisé l'exploit en 2023 en inscrivant son nom au palmarès en 5 heures et 38 minutes.



Cette édition s'annonce particulière, car elle se tiendra sous le regard d'une experte : celui de Sharon Van Rouwendaal. En effet, la Néerlandaise, marraine de cette troisième édition, est l'une des meilleures nageuses en eau libre au monde. Double championne du monde en 2022 et 2024, et championne olympique en titre aux Jeux olympiques de Paris 2024, elle est une star de la natation mondiale. Elle a été entraînée pendant longtemps par Philippe Lucas, le coach français qui a fait de Laure Manaudou l'une des plus grandes nageuses de tous les temps.



Outre son impressionnant palmarès en eau libre, Sharon a également performé en bassin, aussi bien en individuel qu'en équipe. Après avoir remporté plusieurs médailles en nage libre et en dos dans diverses compétitions européennes et mondiales, elle décroche son premier titre en eau libre lors des Championnats d'Europe à Berlin en 2014. En 2016, elle s'impose avec la médaille d'or aux Jeux oilympiques de Rio de Janeiro, sur l'épreuve des 10 km. Le titre mondial lui échappe pendant plusieurs années, mais elle remporte néanmoins l'argent en 2015 et en 2017. Sa consécration mondiale viendra en 2022 à Budapest, où elle sera couronnée sur l'épreuve des 10 km. Performante également sur 25 km, elle a décroché une médaille de bronze et une médaille d'argent lors des Championnats du monde sur cette distance.



La venue de Sharon au Fenua est un événement majeur qui permettra aux passionnés de natation d'échanger avec une athlète exceptionnelle et de mettre en avant cette course aux yeux du monde entier. On espère secrètement qu'elle prendra le départ parmi les autres nageurs.

