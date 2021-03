Une manta tuée par un filet “fantôme” à Maupiti

Maupiti, le 18 mars 2021 - La Diren a annoncé qu’une raie manta a été retrouvée morte, piégée par un filet perdu dans le lagon de Maupiti le dimanche 21 février dernier.



La Direction de l'environnement (Diren) a publié jeudi un communiqué révélant qu’une raie manta avait été retrouvée morte à Maupiti le 21 février dernier, emmêlée dans un filet de pêche. L’animal, qui mesurait plus de trois mètres d’envergure, avait été aperçu pour la première fois dans le lagon de Maupiti en 2018, proche de la “station de nettoyage” de l’île.



Deux autres raies manta ont été observées blessées dans la même zone. Dans les prochaines semaines, une inspection du secteur où l’animal a été retrouvé mort est envisagée par les professionnels de la mer en la collaboration avec la commune de Maupiti. Une campagne d’information et de sensibilisation sur les filets “fantômes” est également prévue auprès du grand public. Rappelons que la raie manta fait partie des espèces marines protégées en Polynésie française.



En septembre 2020, ce sont deux jeunes baleines, l’une à Moorea et l’autre au large de Tahiti, qui avaient été aperçues entravées par des cordages. Les animaux n’avaient pas pu être libérés de leurs liens et n’ont plus été revus depuis. En décembre dernier, une tortue marine emmêlée dans un poito avait été sauvée au large de Raiatea par une famille de pêcheurs.



La Diren tient à remercier Yannick et Nelly Massoud de la Maupiti Diving pour leur intervention et pour les opérations de sensibilisation prévues dans les semaines à venir.