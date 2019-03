Une mandoline charme 90 collégiens de Tipaerui

PAPEETE, le 12 mars 2019. 90 élèves scolarisés en classe CHAM au collège de Tipaerui - les classes à horaires aménagés "Musique" - ont rencontré, mardi matin salle Claude Malric, le musicien, professeur et concertiste Flavien Soyer, en tournée au Fenua à l'invitation de l'association Musique en Polynésie.



Cet artiste, fervent défenseur de la Mandoline, a présenté son instrument et son histoire, ainsi qu'un second instrument, le Bandolim, une mandoline jouée et adaptée au Brésil. Les jeunes apprentis musiciens du Collège en ont profité pour questionner le concertiste sur sa carrière et ses choix musicaux. Flavien Soyer a de son côté fait sonner ses deux instruments, évoquant leurs similitudes avec le 'ukulele polynésien et le Charango bolivien. L'artiste donnera un dernier récital de mandoline vendredi en fin d 'après-midi à Moorea.