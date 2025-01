Une magnifique soirée pour les trophées du sport polynésien

Tahiti, le 22 janvier 2025 - Une pléiade d’étoiles était réunie mardi soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture de Papeete pour participer à la 11e édition des Trophées du Sport de la Polynésie française. Des athlètes incarnant la quintessence de la performance et du dévouement pour le sport, un exemple pour tous, tant ils représentent fièrement les valeurs de notre Fenua.



Pour la onzième fois, Simone Forges Davanzati, le créateur des Trophées du Sport de la Polynésie française, a conclu la soirée par un discours plein d’émotions. Une soirée une fois encore des plus réussies : “Je ne pensais pas que cet événement serait autant suivi depuis toutes ces années, et je tiens vraiment à remercier tous nos partenaires, qui ont permis à ce projet de voir le jour et de grandir au fil du temps.” Quel plaisir de voir et de ressentir l’énergie positive qui régnait dans le bel écrin du Grand Théâtre de la Maison de la Culture, entre les chants polynésiens entonnés avant la cérémonie par les nombreux spectateurs et les différents spectacles de danse et de chant présentés tout au long de la soirée.



Cette année, l’équipe d’organisation des Trophées a souhaité mettre l’accent sur la santé, en soulignant comment le sport peut permettre de mieux se sentir, aussi bien physiquement que mentalement. Et, qui de plus légitime pour ouvrir la soirée que la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la Délinquance, Nahema Temarii, qui œuvre au quotidien pour démontrer les bienfaits de la pratique sportive.



Habilement menée par les maîtres de cérémonie Hinarere Taputu et Maruki Dury, la soirée a récompensé les lauréats avec de magnifiques trophées décernés par un jury composé de six journalistes sportifs : notre confrère Wendy Cowan, Waldemar De Laage, Tane Teanini, Simone Forges Davanzati et Maruki Dury. Pas moins de 16 statuettes ont été remises, dont certaines pour des prix spéciaux comme celui du Sport-Santé, de la Jeunesse ou encore de la Prévention, en lien direct avec le thème de la soirée : la santé.



Sans oublier tous les acteurs du sport polynésien, entraîneurs, dirigeants, arbitres, mais surtout le cœur de cet événement : les sportifs, qui portent les valeurs de la Polynésie à travers le monde grâce à leurs exploits.



Pour cette 11e édition, six nominés étaient en lice pour le prix de la meilleure et du meilleur athlète de la saison 2023-2024. En cette année olympique, le surf a logiquement été à l’honneur. Vahine Fierro a été élue meilleure athlète féminine par le jury, en récompense de sa superbe saison et de sa qualification pour le Championship Tour, le circuit élite du surf mondial. Du côté des hommes, c’est bien sûr Kauli Vaast qui a été plébiscité par le public pour son inoubliable médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le jury, quant à lui, a désigné Teuraterai Tupaia, recordman de France du lancer de javelot, comme athlète masculin de cette année 2024.



Un équilibre maintenu tant il est difficile de départager ces sportifs, tous méritants et fiers représentants du Fenua à travers le monde. Le sport polynésien est entre de bonnes mains, et son essor continue de véhiculer les valeurs essentielles au développement positif d’un pays, une nécessité qu’il ne faut jamais négliger.





Palmares des trophées du sport 2024



Équipe 2024 : Cédric Wane et Thomas Lubin (Swimrun) Tū’aro Mā'ohi 2024 : Charlie Faatoa Handisport 2024 : Gervais Aumeran (Va'a) Sport-Santé 2024 : Raihau Paitia Jeunesse 2024 : Vai-iti Nina Ya Matsy (présidente de l’association Te Torea d’aide aux sans-abris) Prévention 2024 : Marie-Louise Bygorre (présidente de l’UPJ de Moorea, association qui aide, forme, et accompagne la jeunesse du Fenua) Arbitre 2024 : Moana Kervella (Athlétisme) Entraîneur 2024 : Alizé Belrose (Tennis de table) Ambassadeur ATN 2024 : Léa Godallier (Padel) Légende du sport 2024 : Karyl Maoni Sports extrêmes 2024 : Antoine Fermon Paddler of the year 2024 : Kyle Taraufau Espoir 2024 : Teanavai Perez (Athlétisme) Grand Prix du public : Kauli Vaast (Surf) Meilleure Athlète Femme : Vahine Fierro (Surf) Meilleur Athlète Homme :Teuraiterai Tupaia (Javelot)

Teuraiterai Tupaia, recordman de France du lancer de Javelot, et grand vainqueur du prix du jury du meilleur athlète masculin de l’année

“Je suis très triste de ne pas être là ce soir mais je suis en stage sur l’île de La Réunion avec l’équipe de France. Je voudrais vous remercier pour votre soutien et merci aussi au jury d’avoir voté pour moi. C’est un très grand honneur.”

Kauli Vaast, champion olympique 2024 de surf et lauréat du prix du public du meilleur athlète masculin de l’année

“Merci beaucoup pour ce trophée. Je suis tellement content d’être ici c’est toujours pour moi une source de bien être de retrouver mon île. Je suis arrivé hier [lundi] soir pour me reposer et me reconcentrer sur mes objectifs de la saison qui arrivent. Et quoi de mieux que de retrouver ma famille et mes amis pour me ressourcer avant une année intense qui s’annonce.”

Vahine Fierro, surfeuse sur le champion tour, le plus haut niveau du surf mondial, lauréat du prix du jury de la meilleure athlète féminine de l’année

“Merci à tout le monde pour le prix que je viens de recevoir. Ça me touche énormément. Il me tarde d’attaquer cette nouvelle saison qui débute dans quelques jours. C’est une nouvelle expérience qui va me faire grandir. Apprendre à côté des meilleures au monde va être extraordinaire. Je vous souhaite à tous une très belle année et plein de belles choses. Je suis très fière de représenter mon pays à travers le monde car le sport est porteur de valeurs qui me tiennent à cœur.”

Teanavai Perez, spécialiste du saut en hauteur et meilleur espoir

“L’athlétisme c’est une histoire de famille chez nous. C’est ma mère qui m’y a emmené. Je ne pourrais pas participer malheureusement au Mini-Jeux de Palaos cette année car je serai aux championnats de France ; mais une de mes priorités, c’est bien sûr les jeux du pacifique en 2027 ici.”

Kyle Taraufau, capitaine de l’équipe de va’a d’Air Tahiti Nui et multiple vainqueur de course en solo, paddler of the year

“Ça a été une année spéciale pour moi d’avoir gagné toutes ces grandes courses en solo. Ça me tenait très à cœur. J’ai réussi à changer la manière de m’entrainer et ça a marché. J’espère continuer à bien représenter individuellement, mais aussi avec l’équipe, le Fenua à travers toutes les compétions.”

















