Une loi pour réduire l’utilisation des produits à usage unique

Tahiti le 13 mars 2024. La Polynésie française souhaite poursuivre la transition en élargissant l’interdiction d’utilisation de certains produits à usage unique utilisant du plastique et de l’aluminium (déchets métalliques non recyclable). Dans une démarche d’amélioration continue, de nouvelles mesures permettront de réduire l’importation et la production de déchets plastiques sur notre territoire.





Le projet de loi du Pays instaure de nouvelles définitions notamment relatives aux plastiques oxodégradables, produits à usage unique, produit réemployable, déchets et déchets ménager. Il en est de même pour le projet d’arrêté pour les définitions ne relevant pas du domaine de la loi. En outre, la loi du Pays instaure des interdictions graduelles en 2025 (gobelets, assiettes, couverts et pailles), 2026 (barquettes), 2027 (emballage pour les fruits et légumes non transformés) et 2028 (film plastique), pour permettre aux acteurs économiques locaux de s’adapter à la nouvelle règlementation.



En parallèle, la loi du Pays créera l’obligation pour les établissements de restauration et débits de boisson d’indiquer de manière visible la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite s’ils bénéficient d’un réseau d’eau potable, ainsi que l’obligation d’utilisation d’une vaisselle réemployable sur place.