Une lettre de la Reine Pomare IV rapportée à Tahiti

Lors de sa mission à Paris, le ministre de la Culture et de l’Environnement, en charge de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a récupéré une lettre rédigée en tahitien par la Reine Pomare IV afin de la ramener en Polynésie, indique la présidence dans un communiqué. Par ailleurs, il a pu visiter une collection de plus d’une centaine d’artéfacts, rassemblant des livres, des cartes et des iconographies datant en grande majorité du 19ème siècle sur la Polynésie et actuellement mise en vente. Les propriétaires qui ont mis toute une vie à recueillir ces différents éléments, souhaitent les proposer en priorité à la Polynésie française afin que celles-ci ne soient pas dispersées. Le ministre a confirmé l’intérêt de la Polynésie pour cette collection et souhaite poursuivre les discussions afin de s’accorder sur le montant de l’acquisition.