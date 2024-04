Une journée sport et bien-être à Papara

Tahiti, le 15 avril 2024 - Bouger en famille, c’est l’objectif du Papara Fitness Challenge organisé par Nanihi et Oliver Em, couple de pêcheurs et de sportifs accomplis. Au programme du samedi 27 avril : trois heures d’activités physiques, complétées par des stands et des ateliers autour du sport, de la diététique, de la culture et du bien-être animés par des intervenants. Cinq ume seront également mis en jeu.



Inséparable couple de pêcheurs lagonaires bien connu à Papara, Nanihi et Oliver Em sont aussi des agriculteurs et sportifs accomplis. Un art de vivre en symbiose avec l’environnement qu’ils partagent depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Au-delà de l’écran, ils se sont lancé un nouveau défi : faire bouger Papara !



Dix-huit exposants et trois heures de sport Pour y parvenir, ils organisent la première édition du Papara Fitness Challenge, le 27 avril prochain, à l’intention des familles. Dix-huit exposants seront au rendez-vous sous forme d’ateliers et de stands pour sensibiliser les participants sur divers sujets autour du sport, de la diététique, de la culture et du bien-être. À partir de 14 h 30, trois heures d’activités physiques seront assurées par des coachs diplômés d’État. L’occasion de s’initier au cardio, à la danse ou encore au body balance.



Coach de fitness et de musculation depuis 2017, Nanihi Em n’en est pas à son coup d’essai. “En 2014, quand j’étais en stage de BTS au sein de la Fédération handisports, j’avais organisé un événement pour récolter des fonds. Aujourd’hui, organiser cette nouvelle manifestation en tant que professionnelle, c’est un rêve ! Il y a plein de choses à faire dans les communes éloignées de la ville”, remarque la jeune femme.



Des lots pour consommer local Pour aller jusqu’au bout du concept, l’accent sera mis sur une alimentation saine et équilibrée. Au menu sur place, on retrouvera notamment du ma’a tahiti et des jus de fruits frais. Et parmi les lots en jeu, il y aura des poissons pêchés par le couple-organisateur. “On veut changer les habitudes dans les esprits des gens en proposant cinq ume à gagner. Pour nous, c’est l’un des plus beaux cadeaux qu’on puisse offrir : c’est un challenge de les pêcher et c’est délicieux ! On préfère que les familles rentrent avec quelque chose à manger pour mettre en avant les produits locaux.”



Pratique

Tarif : 500 francs. Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans.

Inscriptions chez Mana Sport et Vaima Sport à Papeete, ou au 88 86 24 28. Plus d’infos

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 16 Avril 2024 à 15:19 | Lu 547 fois