Une journée pour sensibiliser au don d'organe ce jeudi au CHPF

Tahiti, le 21 juin 2023 – À l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, le CHPF organise ce jeudi, dans la nef de l'hôpital, une journée de sensibilisation à ces sujets qui sont important au fenua en raison du grand nombre de personnes diabétique dialysées. Des stands d'information et de dépistages de maladies rénales seront installés sur place de 8 heures 30 à 14 heures 30.



Depuis le début des activités de greffe d'organes au CHPF il y a une dizaine d'années, 148 patients ont pu recevoir un nouvel organe. Ce jeudi, à l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organe et la greffe, un événement de sensibilisation est organisé dans la nef de l'hôpital, à partir de 8h30. Lors de cette journée, des stands d'information seront installés, tout comme un stand de dépistage de maladies rénales.



Pour rappel en Polynésie, seules les greffes de reins sont réalisées. Pour les autres organes, un déplacement vers l'Hexagone est nécessaire, si la personne le souhaite. Et si les activités de greffe avaient fortement baissé au fenua en raison du Covid ces dernières années, elles ont repris de plus belle en 2023, puisque déjà quinze greffes ont été réalisées depuis janvier, quatre à partir d’organes prélevés sur des donneurs vivants et 11 sur des personnes décédées déclarées comme donneurs potentiel de leur vivant.



Si cette journée s'inscrit dans le cadre de la prévention, c'est que le don d'organe est un thème qui n'est que très peu abordé au fenua. “Les gens n'en parlent pas vraiment entre eux, à la maison. Alors quand une personne décède, les proches disent souvent non, en évoquant le fait qu'ils ne savent pas si elle aurait été d'accord de son vivant”, explique l'infirmière coordinatrice Sarah Marcet, qui s'occupe des procédures de prélèvement d'organes au CHPF. À noter que selon la loi, les greffes prélevées depuis une personne en vie doivent obligatoirement venir d'un membre de la famille.



113 patients en attente



“La liste d'attente actuellement est de 113 patients”, révèle Sarah Marcet. Un chiffre qui peut paraitre élevé, mais qui est dans la moyenne. “On a toujours entre 100 et 120 personnes en attente.” Une liste qui est également vouée à s'agrandir, tant le nombre de personnes dialysées sur le territoire est important. “Il y a 640 malades en dialyse, avec les contraintes de vie que ça impose, le nombre de greffes va forcément prendre de l'ampleur”, a également reconnu l'infirmière.



À noter qu'il est impossible de faire venir des organes depuis l'étranger en raison du temps de voyage et des difficultés techniques de transport. Les reins greffés en Polynésie sont uniquement prélevés au CHPF. D'autres journées de sensibilisation vont être organisées au cours de l'année par le Taaone, comme le 17 octobre prochain, à l'occasion de la Journée mondiale du don d'organe.