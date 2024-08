Une journée pour célébrer le cocotier

Tahiti, le 27 août 2027 – L'entreprise Tihoti Tarua, en collaboration avec la commune d'Uturoa, organisera la première édition polynésienne de la Journée mondiale du cocotier, le 2 septembre prochain, à Raiatea.



Le 2 septembre prochain, l'entreprise Tihoti Tarua, en collaboration avec la commune d'Uturoa, organisera un événement pour célébrer la Journée mondiale du cocotier. "Cette journée sera l’occasion de célébrer le cocotier, arbre emblématique de nos îles, et de valoriser les multiples usages de ce bijou de la nature", explique l'entreprise dans un communiqué.



Au programme : prière, orero par Tihoti Barff & Patu Mamatui, prestation du groupe Tahina no Uturoa sur le thème du Tumu Ha’ari, prestation des élèves de l’école de Puohine, ateliers participatifs (tressage, artisanat...), et bien sûr un cocktail. Le rendez-vous est fixé à 9h au Koko Fare, à Raiatea.