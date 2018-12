Une journée dédiée aux personnes porteuses de handicap

PAPEETE, le 3 décembre 2018 - A l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, 13 associations spécialisées, des administrations, des services du Pays et une école primaire de Faa’a, se sont retrouvés au Parc Paofai afin d’aller à la rencontre du public. Une nouvelle aire de jeux mixtes à destination des personnes handicapées a été inaugurée en présence d’Isabelle Sachet, ministre de la Famille en charge de l’égalité des chances.



Chaque année, le 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées est célébrée en Polynésie. A cette occasion, 13 associations se sont réunies dans le Parc Paofai ce lundi durant toute la matinée. Les personnes porteuses de handicap sont allées au contact du public, plusieurs ateliers ont été organisés, des stands d’information ainsi que des stands d’animation.



Lors de son discours, Isabelle Sachet, ministre de la Famille en charge de l’égalité des chances, a rappelé qu’en 2017, « selon les rapports d’activité de la CTES et de la COTOREP, 17 000 Polynésiens ont réalisé des démarches auprès de ces organismes dans le but de faire reconnaître un handicap, soit 6 % de la population. 5482 personnes (enfants et adultes confondus) sont reconnues handicapées à 80 %, voire plus et bénéficient d’une allocation. » Durant cette allocution, la ministre a également indiqué qu’en termes de scolarité, « 662 élèves porteurs de handicap ont été répertoriés pour l’année scolaire précédente, dont 374 avec l’assistance d’auxiliaires de vie scolaire et 226 élèves inscrits en ULIS. »



Enfin, en matière d’insertion professionnelle, « 5327 personnes en âge de travailler et bénéficiant d’une reconnaissance administrative de la COTOREP ont été recensées. »