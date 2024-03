Une journée dédiée à l’autisme

Tahiti, le 28 mars 2024 - À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, qui se déroulera le 2 avril, l’association Tous CAApables se mobilise avec des stands de sensibilisation et des jeux organisés dans les jardins de la mairie de Papeete.



Ce 2 avril se déroulera la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. L’association Tous CAApables, venant en aide aux personnes atteintes de troubles de l’autisme et du langage, installera des stands de sensibilisation avec son équipe pluridisciplinaire de professionnels (médecin, psychologue, éducateur ABA, psychomotriciennes…) et des stands de jeux autour des troubles sensoriels et jeux traditionnels pour enfants, dans les jardins et le fare pote’e de la mairie de Papeete, de 8 à 15 heures, en compagnie de toutes les familles concernées, bénévoles et sympathisants.



À cette occasion, l’association présentera le fonctionnement de la future Maison de l’autisme et du Centre diagnostic précoce autisme Tous CAApables et plein d’autres surprises.



La liste des stands



Pour cette journée, de nombreux stands seront dressés à la mairie de Papeete et dans ses jardins. Un stand Activités physiques adaptées (APA) (de 8 heures à 10 h 30) où un enseignant en APA présentera des situations motrices lors d’activités physiques, sportives ou artistiques dans des conditions techniques, matérielles, réglementaires et motivationnelles adaptées à la situation et à la sécurité du pratiquant.



Un stand Prévention diagnostic précoce à l'autisme (de 10 h 30 à 13 heures) pour savoir si votre enfant âgé de 0 à 7 ans présente des signes inhabituels de développement. Un stand Développement sensori-psychomoteur (de 8 à 12 heures) pour comprendre les principes de cotation et d’interprétation. Le stand analyse du comportement ABA se déroulera, quant à lui, de 13 à 15 heures. Enfin, des rencontres et des entretiens seront aussi organisés de 13 à 15 heures avec l'éducatrice en analyse comportementale.





D’autres stands et ateliers comme “autisme et la psychologie” (de 13 à 15 heures), atelier d'expression et habiletés sociales (de 9 à 13 heures) ou encore Approche multisensorielle – Approche Snoezelen (de 9 à 12 heures) accueilleront le public.