Une journée de la Femme "festive"

PAPEETE, le 7 mars 2019. À l'occasion de la journée mondiale de la femme, des événements sont organisés pour mettre en avant les actions des femmes mais aussi leurs droits. « Nous avons souhaité que cette journée du 8 mars soit festive et qu’on mette en avant les beautés de femmes, montrer ce qu’elles font au quotidien », a souligné la ministre Isabelle Sachet.





Plus d'un an après l'onde de choc "MeToo", et quelques semaines après la nouvelle déflagration "Ligue du LOL", la 42e Journée internationale des droits des femmes, vendredi, sera placée en métropole sous le signe de la lutte pour l'égalité au travail, mais aussi contre les violences conjugales. Au fenua, la ministre de la Famille et des Solidarités Isabelle Sachet a décidé de mettre en avant « le positif » pour cette journée. « Nous avons souhaité que cette journée du 8 mars soit festive et qu’on mette en avant les beautés de femmes, montrer ce qu’elles font au quotidien », explique la ministre. « Nous travaillons au quotidien contre les violences ».



Cette année, les festivités seront placées sous le thème « Je suis mon Pays ». Plusieurs manifestations se dérouleront durant cette journée, notamment dans la commune de Papara, sur le site de la « Maison pour tous », où des stands de beauté, couture, art, floral animation et danse ou encore des ateliers de fitness seront proposés au public. Ce vendredi et demain, dans les jardins de l’Assemblée de Polynésie française, le conseil des femmes de Polynésie organise à l’assemblée deux jours de manifestations pour célébrer la journée internationale des droits des femmes du 8 mars. Au programme, des concours pour mettre en valeur les talents des Polynésiennes mais aussi des stands d’information sur leurs droits et des conférences dédiées à la santé.



Toujours dans le cadre de ces manifestations, la « Tahitienne », une course rassemblant des femmes, qui est devenue aujourd’hui incontournable dans l’agenda polynésien, se déroulera samedi 9 mars dans la commune de Pirae (lire encadré).



D’autres événements sont programmés, ce mois-ci, notamment à l’initiative du Conseil des femmes, dans les îles, à Rangiroa, aux Tuamotu, et à Fatu Hiva, dans l’archipel des Marquises.



Par ailleurs, afin de promouvoir la femme, dans sa diversité et à travers différents parcours, sept portraits de vahine, en vidéo, ont été réalisés ces dernières semaines, et seront diffusés pendant 15 jours sur les deux chaînes de télévision locales et sur les réseaux sociaux.



Ces témoignages mettent en lumière des femmes engagées, des femmes passionnées, dans des secteurs aussi divers que la culture, l’artisanat, le social. « C e sont des femmes simples et inconnues mais qui sont des modèles. Ce sont des femmes inspirantes », souligne Isabelle Sachet. « Les femmes font beaucoup. Il est important de les mettre en valeur. »

Un des portraits retrace ainsi le parcours Myranda, 53 ans. Tous les jours, elle se lève à 3 heures du matin pour prendre le bus de Taravao à 3h30 afin de se rendre sur son lieu de travail. Educatrice monitrice dans un foyer d’hébergement pour hommes adultes de 18 à 80 ans à Papeete, elle accueille des hommes en situation de grande précarité, qui vivent ou subissent des violences intrafamiliales, des addictions, qui sont oubliés, mis de côté ou qui ont du mal avec la paternité. Ces hommes, issus de tous bords et de tout milieu social, Myranda les « répare » en trouvant, avec eux, des solutions, à travers un projet qu’elle leur propose en fonction de leur situation et de leurs compétences. Ce métier, qu’elle exerce depuis 1996, elle le maîtrise à la perfection : « je n’ai jamais eu de soucis d’autorité avec les hommes, ils arrivent avec leur soucis et doivent repartir avec des solutions » , explique-t-elle. « L’homme est fragile psychologiquement et ça se reflète dans leur paroles et actes. En tant que femme, et surtout en tant que Polynésienne, nous sommes un maillon du bien-être. »