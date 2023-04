Une journée de formation pour les équipes d'évaluation et d'intervention

Tahiti, le 24 avril 2023 – Mardi dernier, les équipes d'évaluation et d'intervention (EEI) des Forces armées en Polynésie française se sont réunies pour une journée de formation. Au programme la visite d'un porte-conteneurs et une présentation des modalités de déploiement avec un hélicoptère Dauphin.



Les équipes d'évaluation et d'intervention (EEI) des Forces armées de Polynésie française se sont réunies sous l'égide du contre-amiral Geoffroy d'Andigné, le 18 avril dernier pour une journée de formation et de retour d'expérience. Pour rappel les EEI sont des équipes déployées à bord des navires se trouvant en difficulté ou en avarie. Elles permettent notamment de rendre compte au haut-commissariat et au contre-amiral, de manière précise, de la situation, du sinistre et de son évaluation probable, afin de prendre les décisions les plus appropriées à l'événement en cours. En Polynésie, ces équipes sont composées de militaires de la base navale, de pilotes de la marine nationale, du personnel de la direction de la protection civile, d'inspecteurs de sécurité des navires des affaires maritimes et d'officiers de port ainsi que de personnel du SMUR. Lors de la journée d’évaluation organisée mardi dernier, un hélicoptère Dauphin s'est posé au COMSUP afin de leur présenter les modalités pratiques du déploiement d'une EEI. Ils ont également pu visiter le porte-conteneur CAP Jackson, en escale à Papeete. Un navire sur lequel les équipes sont susceptibles d'être déployées.



Pour rappel, le dernier déploiement des EEI a eu lieu le 24 juillet 2021, lors de l'échouement à Anuanurunga du palangrier Ping Tai Rong 49. Les équipes étaient alors notamment constituées d'experts antipollution de la base navale.



