Une journée consacrée à la biodiversité à Nuku Hiva

C’est pour mettre en avant ce travail éco responsable que chaque année l’établissement organise une “journée verte”. Habituellement, celle-ci conduit les élèves à ramasser les déchets à travers le village de Taiohae afin de sensibiliser la population à la préservation de l’environnement.

Mais cette année, en raison de la pandémie de covid-19, les équipes enseignantes du lycée agricole ont souhaité modifier l’organisation de cette journée. “Cette fois-ci, avec ma collègue Keuli Fournier, nous avons décidé d’organiser l’évènement dans l’enceinte du lycée”, explique Anne-Hélène Tamarii enseignante et coordinatrice de la journée verte. “L’objectif de cette nouvelle édition est l’amélioration de la biodiversité au sein de l’établissement. Nous voulons sensibiliser nos élèves sur l’intérêt de la biodiversité au sein de leur future exploitation agricole. Pour ce faire, nous les avons mis en situation réelle, sur une quinzaine d’ateliers pratiques de plantations ou de réalisation de greffes, ou encore de semis. Nous n’avons pas souhaité recevoir l’ensemble de population en raison de la pandémie, mais nous avons tout de même accueilli les élèves de l’école maternelle Patoa, à qui nos étudiants ont expliqué leur travail quotidien sur l’exploitation."

Ces jeunes écoliers ont donc eu la chance de découvrir les ateliers avicoles, l’apiculture et la culture de la vanille, la bananeraie, les plantations de légumineuses, de plantes aromatiques puis de vétivers, mais aussi et surtout la porcherie et le poulailler du lycée agricole marquisien.