Une joueuse de la Presqu'île gagne 100 millions

Elle et son mari tentent leur chance de temps à autres à l’Euro Millions et valident régulièrement un ou plusieurs Flash en espérant gagner le gros lot. La chance était au rendez-vous pour le tirage du 22 octobre. Le couple n’a cependant décidé de vérifier la qualité de leur ticket qu’après la diffusion d’un article de presse publié à la demande de la Pacifique des jeux, à la recherche de son gagnant polynésien. C’est en vérifiant la valeur de son ticket sur le site pdj.pf que le couple a eu l’immense surprise de découvrir que leur reçu était celui tant recherché, sésame d’un gros gain financier.



Cette somme sera mise à profit en priorité pour rembourser les prêts bancaires et faire plaisir aux enfants, a-t-elle annoncé. Il s’agit de la deuxième gagnante My Million de l’année 2019 et du 5e gain My Million en Polynésie depuis le lancement du jeu, en février 2014.