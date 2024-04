Une jeune femme retrouvée morte à Rikitea

Tahiti, le 9 avril 2024 – Une jeune femme âgée de 22 ans a été retrouvée morte à Rikitea, ce dimanche, dans la benne d'une camionnette, nous apprennent nos confrères de Polynésie La 1ère. Pour l'instant, aucune piste n'est à écarter et une autopsie doit être réalisée.



Le corps de la jeune femme retrouvé dimanche dans la benne d'une camionnette a Rikitea a été évacué vers Tahiti ce lundi. Comme le rapportent nos confrères de la station de Pamatai, d'après les premières informations recueillies sur place, “elle aurait été impliquée dans une bagarre avec d'autres femmes, dont sa sœur jumelle, après avoir assisté à un mariage samedi”. “Sous l'emprise de l'alcool”, elle aurait “chuté pendant la dispute”. Une enquête a été ouverte et l'autopsie qui doit être réalisée devrait permettre de connaître les causes exactes du décès.