Une jeune femme condamnée pour deux tentatives de meurtre

Tahiti, le 13 février 2020 - Une jeune femme de 19 ans, accusée de deux tentatives de meurtre commises sur son oncle et sa tante, a été condamnée jeudi par la cour d’assises des mineures à la peine de cinq ans de prison avec sursis.



En 2017, et alors qu’elle était âgée de 16 ans, la jeune fille avait porté un coup de couteau à sa tante et deux à son oncle. Au terme de trois jours de procès devant la cour d’assises des mineurs de Papeete, l’accusée, désormais mère d’un enfant, a été condamnée pour tentative de meurtre à la peine de cinq ans de prison avec sursis assortis d’un suivi socio-judiciaire de six ans et d’une injonction de soins. La cour d’assises des mineures a ainsi suivi les réquisitions qui avaient été prises par l’avocat général.