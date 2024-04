Une invitation dans “Mon Fare Nī’au”

Tahiti, le 4 avril 2024 – La scène du Grand théâtre de ma Maison de la culture accueille ce samedi à partir de 19 heures le spectacle musical “Mon Fare Nī’au” produit par Felix Vilchez.





Après 7 ans de spectacles comme “Les Pionniers Oubliés”, sur la vie des compositeurs et chanteurs musiciens Augie Goupil et Tautu Archer, “Tahiti 1917” en souvenir des artistes et compositeurs qui ont créé la musique polynésienne les 100 dernières années, “Vahine Himene ”, hommage aux grandes dames de la musique polynésienne, ou encore “Hīmene a Tau” I et II, sur l’évolution de la musique polynésienne en parallèle à la musique européenne, Felix Vilchez propose ce week-end “Mon Fare Nī’au”.



Préparé pour être un spectacle pour tout public, “Mon Fare Nī’au” sera présenté sous le format de la comédie musicale bilingue dans laquelle les traditions et les coutumes polynésiennes sont mises en valeur.



Avec un répertoire traditionnel bien connu, la production a créé un fil conducteur : l'histoire d'un couple, Matahi et Hinano, de leur fils et d’un matahiapo.



L’interaction entre ces personnages et les différents points de vue sur les situations variées de la vie ne manqueront pas de provoquer le rire et la réflexion.



Hommage à John Mairai



“Mon Fare Nī’au” sera présenté le 5 avril dans une version revisitée de la même pièce, mise en scène au Petit théâtre de la Maison de la Culture en juin 2023.



Avec quelques invités surprises, le spectacle rendra hommage au regretté John Mairai au travers de quelques-unes de ses œuvres.



Ce spectacle est accompagné d’un orchestre d'une vingtaine d’artistes dont dix musiciens de renom, chanteurs et chanteuses bien connus comme Dadou Paillé, Hugo O’opa, Poerani Germain, Tuariki Teai ou Élise Herlemme et de dix danseurs comédiens, avec la projection d’image et vidéos et une voix off qui dirige le développement du spectacle.



La chorégraphie et le jeu de scène est placé sous la direction de Dadou Paillé en collaboration avec Felix Vilchez, le producteur, directeur musicale et arrangeur de ce spectacle.



Sur la scène sera installé un fare nī’au, lieu de vie traditionnel des Polynésiens.