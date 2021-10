Une inspectrice en mandarin au fenua

Tahiti, le 11 octobre 2021 - L’inspectrice pédagogique du second degré en mandarin, Isabelle Pillet, est actuellement en mission en Polynésie.



La ministre de l’Education, Christelle Lehartel, et le vice-recteur, Philippe Lacombe, se sont entretenus vendredi avec Isabelle Pillet. Cette inspectrice pédagogique du second degré en mandarin est actuellement en mission en Polynésie française. Cet entretien avec les autorités locales de l’éducation lui a permis de faire le bilan de ses rendez-vous de carrière avec les enseignants en mandarin. Un point a également été présenté sur la formation de quatre jours qu’elle a dispensée auprès de tous ces enseignants avec Catherine Batsch, inspectrice pédagogique en charge des langues en Polynésie française.