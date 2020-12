Une immersion en entreprise en vidéo

Nuku Hiva, le 10 décembre 2020 - En raison de la crise sanitaire, les traditionnels stages en entreprise ont dû être annulés. D es élèves du collège de Taiohae sont passés par un projet alternatif qui les a amenés à filmer les intervenants qui ont répondu à leurs sollicitations.



La classe de 3 ème " Tekao " du collège de Taiohae est une classe de découverte professionnelle dans laquelle les élèves se préparent à une orientation professionnelle post 3 ème . Dans leur emploi du temps , des temps spécifiques sont prévus pendant lesquels les élèves travaillent sur les parcours professionnels possibles et adaptés au profil de chacun. Cette année, en raison de la crise sanitaire, les traditionnels stages d’ observation en entreprise des élèves ont été supprimés. Ainsi, les équipes éducatives menées par le chef d’établissement, Dominique Legros, ont été obligées de repenser complètement cette immersion en entreprise et un projet alternatif a vu le jour. Coordonné par M. Gendron, professeur d’histoire géographie, M. Guillemenet, professeur de mathématiques et Franck Loubet , enseignant documentaliste, ce projet pluridisciplinaire inédit a pour objectif d’amener les élèves à rencontrer les professionnels dans leur entreprise et de les interviewer sur leur cursus, l’intérêt de leur métier, ses principales contraintes ou encore sur sa rémunération. " Pour la mise en place de ce projet, explique Franck Loubet, nous avons sollicité 20 professionnels. Seulement sept ont répondu présent , probablement e n raison de la crise sanitaire : un vétérinaire, des personnels du secteur du bâtiment, de l’électricité, de l’électronique, de la mécanique, de l’hôtellerie et de la restauration. Toutes les rencontres avec ces professionnels et ces interviews sont filmées par les élèves à l ’aide de tablettes numériques". Les élèves devaient dans un premier temps mener un travail d’enquête sur les possibilités offertes par le milieu économique local, puis dans un second temps il s’agira de partager ce travail initial avec le plus grand nombre. " En effet, précise le professeur documentaliste, la seconde phase de ce projet se déroulera en classe d’ Éducation aux médias et à l’information (EMI), puisque toutes ces séquences filmées seront re travaillées ; les élèves devront, entre autre, faire du montage et du sous - titrage, pour donner naissance à des petites capsules vidéos qui viendront alimenter une rubrique " orientation " sur le site internet du collège de Taiohae. Un projet qui pourra être remis au goût du jour chaque année , précise Franck Loubet , " puisque le tissu économique de Nuku Hiva est grandissant, et c’est un terreau fertile pour que nos élèves puissent construire leur chemin d’orientation professionnelle. "