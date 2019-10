Une histoire de Carmen au Grand théâtre

PAPEETE, le 11 octobre 2019 - Christophe Delort et sa troupe viennent présenter leur tout nouveau spectacle à Tahiti. Il s’agit d’une version humoristique de Carmen. L’auteur et metteur en scène ne s’est pas seulement inspiré de l’opéra-comique de Bizet, il a puisé également dans le texte de Prosper Mérimée.



" Vous saviez que Carmen, avant d’être un opéra-comique de Bizet, était une nouvelle de Prosper Mérimée ? ", interroge l’auteur et scénariste Christophe Delort. Lorsqu’il a découvert la chose, il a aussitôt lu le texte.



" En fait, j’aimais l’opéra. Je me suis renseigné sur cette œuvre. C’est là que j’ai pris connaissance de l’existence de la nouvelle ", précise l’auteur. Il n’a trouvé aucune adaptation théâtrale de cette nouvelle. Sans doute à cause de sa complexité et de sa densité. Lui y a vu un second degré humoristique qu’il a souhaité exploiter.



Il a créé un "spectacle hybride" inspiré à la fois de la nouvelle et à la fois de l’opéra. Un spectacle humoristique et familial accessible au jeune public dès 8 ans. " Il n’y a aucune vulgarité ", assure-t-il. Il a cherché à être un peu sérieux, mais pas trop et un peu décalé mais pas trop déjanté.



4 acteurs, 15 personnages



Sur scène se trouvent quatre acteurs Florence Alayrac, Oliv’Ricardo, Érik Maillet et Christophe Delort. Ils interprètent ensemble 15 personnages dont, évidemment, Carmen et Don José.



Les plus fameux airs de l’opéra sont repris ainsi que des airs de chansons populaires que joue l’un des acteurs avec une guitare Queen, Brassens, Brel…



La première du Carmen de Christophe Delort a eu lieu début septembre, en plein air, devant 300 personnes. C’était à Fontainebleau en France. " Elle a été bien accueillie, ce qui nous mettait dans des bons rails pour la suite. "



La pièce a rejoint depuis le Point-Virgule à Paris où sont jouées deux autres pièces de l’auteur : Sherlock Holmes (présentée en septembre 2018 au Petit théâtre de la Maison de la culture) et Le Pirate écologique pour les tout-petits. Elle est programmée tous les dimanches (sauf le 20 octobre pour cause de voyage à Tahiti !).



Chaque représentation est l’occasion pour Christophe Delort d’améliorer sa pièce. Il fait évoluer les intonations des acteurs, les déplacements, parfois même il modifie des répliques. Il y a quelques jours à peine, il en a d’ailleurs supprimé une. Le théâtre est une histoire de détails, " ils peuvent changer tellement de choses, c’est incroyable ! "