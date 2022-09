Une haute saison touristique au goût d'avant-crise

Tahiti, le 21 septembre 2022 – Les chiffres du tourisme continuent de progresser au mois de juillet 2022, atteignant 96% des effectifs d'avant-crise Covid en juillet 2019.



L'embellie du tourisme se confirme mois après mois. L'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) a publié mardi les derniers chiffres de la fréquentation touristique pour le mois de juillet 2022. Dans un contexte global de réouverture des frontières, de reprise des activités touristiques internationales et surtout après deux années de reports de séjours, la fréquentation atteint 24 359 touristes au mois de juillet. Soit 10 000 touristes de plus qu'en pleine reprise de la crise Covid en juillet 2021 et 96% des effectifs de juillet 2019 avant la crise.



La clientèle métropolitaine et américaine continue de battre des records avec respectivement +28% et +17% par rapports aux effectifs de 2019 à la même période. Les touristes nord-américains, au nombre de 8 700, n'ont jamais été aussi nombreux sur un mois de juillet depuis 2001 en Polynésie française. Le reste des marchés réouvre petit à petit et permet de retrouver d'autres voyageurs pour la destination polynésienne : la clientèle européenne et du Pacifique commence notamment à revenir, avec la réouverture de la Nouvelle-Zélande, pour atteindre 80% des effectifs de 2019. Dans le détail, les clientèles originaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande sont respectivement inférieures de 40% et 27% par rapport à 2019. Ils représentent 960 et 500 touristes. Et les Calédoniens sont 540 touristes. Seule l'Asie reste fermée. Côté croisières, le tourisme dit “flottant” retrouve ses effectifs globaux de juillet 2019 avec 3 889 touristes.



Enfin, l'ISPF relève que la durée de séjour moyenne des touristes au fenua reste plus élevée de 1,1 jour qu'en juillet 2019, pour s'établir à 18,5 jours.



Nombre de touristes et durée moyenne de séjour

Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 21 Septembre 2022 à 16:35 | Lu 157 fois