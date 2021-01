Une haie d'honneur pour accueillir Vairauti

Dimanche 10 janvier 2020 - La dépouille du jeune danseur de Moorea, Vairauti Arapari, décédé le 27 décembre dernier en métropole, est arrivée sur son île vendredi matin. Il a été inhumé au cimetière communal de Moorea, samedi matin.



Près de 14 jours après son décès, la dépouille du jeune danseur Vairauti Arapari est enfin de retour au fenua. Effectivement arrivée jeudi soir de métropole, la famille n'a pas perdu de temps. Dès vendredi matin, à la première heure, le corps de Vairauti Arapari était rapatrié sur son île, à Moorea. À la descente de la navette maritime, le cercueil du jeune homme a été accueilli par une haie d’honneur constituée par sa famille, accompagné des sons des to'ere et des pahu du groupe Moorea swing boys, un groupe folklorique que le jeune homme connait bien puisqu'il en était l’un des danseurs avant de quitter le fenua pour vivre en métropole. Une de ses tantes Maeva, présente sur le quai de Vaiare, nous a confié son soulagement de pouvoir enfin procéder à ses funérailles : "On est rassuré puisque notre neveu est arrivé de métropole, et c'est ce qu'on voulait, qu'il arrive sur sa terre, sa patrie et qu'il soit inhumé ici chez lui".



La famille ne s'est pas attardée à Vaiare. Les proches avaient rendez-vous au domicile des parents de Vairauti, où sa dépouille a été exposée. Là, un nouvel accueil était prévu puis une veillée jusqu'à 20 heures, avant le couvre-feu. Une messe a été donnée en mémoire du défunt à 10 heures, samedi, suivie de la cérémonie d’inhumation au cimetière communal de Haumi.



Pour rappel, Vairauti Arapari est décédé le 27 décembre dernier, dans un accident de la route en métropole. Le jeune danseur y était installé depuis 2 ans et avait rejoint le groupe de danse Heiva i Tahiti basé à Perpignan, pour se consacrer ce qu'il aimait : partager sa culture.