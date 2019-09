Une grande soirée de danses et musiques du monde vendredi

PAPEETE, le 26 septembre 2019 - Manahau Tahiti et la Maison de la culture invitent le public à une soirée découverte de danses et musiques du monde. Différentes délégations monteront sur scène. Elles viennent de Nouvelle-Zélande, Samoa, mais aussi des Marquises ou bien encore de Rapa.



Le festival de danses et musiques du monde à Tahiti, Ia marae te ao, est "une fête". Elle célèbre les cultures et leurs échanges. Ce festival compte plusieurs événements dont une grande soirée au Grand théâtre de la Maison de la culture ce vendredi.



Sur scène deux troupes internationales s’exprimeront aux côtés de troupes polynésiennes. Ce sont Ōpōtiki Mai Tawhiti de Nouvelle-Zélande et Tipaula Dance groupe de danse des Samoa.



Ōpōtiki Mai Tawhiti compte 14 membres. Il est considéré comme l’un des meilleurs groupes de danse de l’île du nord de la Nouvelle-Zélande. Il entend pérenniser la langue, la culture et les traditions maori.



Tipaula Dance Group, un groupe de danse de Samoa mais installé en Nouvelle-Zélande, présentera notamment un clap dance, une danse caractéristique des Samoa.



Les troupes polynésiennes sont Toa Huhina, Taka iki et Kaipeka ote Kaikaiana des Marquises ainsi que Tamariki Oparo de Rapa.



L’association Manahau Tahiti a pour objectif de " créer des échanges culturels et artistiques entre ses membres et d’autres communautés culturelles et artistiques du pays ou d’ailleurs ".



Depuis sa naissance en 2002, elle a permis à ses membres de participer à des festivals folkloriques internationaux en France ainsi qu’à Taiwan. La troupe a également participé au Heiva i Tahiti et au Hura Tapairu.