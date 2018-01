Une fusillade fait un mort et un blessé grave dans un quartier animé de Marseille

Marseille, France | AFP | vendredi 11/01/2018 - Une fusillade à la kalachnikov dans un quartier animé du centre de Marseille a fait un mort et un blessé grave jeudi soir, dans ce qui semble être le premier règlement de comptes de l'année dans la cité phocéenne, a-t-on appris auprès de sources concordantes.



Les victimes circulaient vers 23H00 dans une Audi grise sur le parking de la place Jean Jaurès, dans un quartier qui compte de nombreux bars et restaurants, lorsque des hommes leur ont tiré dessus depuis un autre véhicule, a expliqué à l'AFP le procureur de la République, Xavier Tarabeux, confirmant une information initialement révélée par La Provence.

Le conducteur de l'Audi, né en 1992, est mort sur place, tandis que son passager, né en 1988 a été transporté à l'hôpital. Une vingtaine de douilles d'armes de type kalachnikov ont été retrouvées sur place, a ajouté le procureur, évoquant "un mode opératoire qui laisse penser à un règlement de comptes".

Vendredi matin, une source policière a confirmé à l'AFP que cette piste "était très privilégiée". La voiture du ou des tueurs a été retrouvée brûlée, avec une kalachnikov à l'intérieur, dans la nuit au Rove, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, a-t-on ajouté de même source.

Vers 01H00 vendredi, une bande de plastique rouge et blanc matérialisait la zone inaccessible où travaillaient les enquêteurs, a constaté un journaliste l'AFP.

Alors que les derniers bars fermaient leurs portes, Laurent, un jeune homme, attendait avec d'autres personnes de pouvoir récupérer sa voiture située dans la zone confinée. Il était dans un établissement du quartier lorsque la fusillade a éclaté, et n'a rien vu mais a été prévenu par sa compagne, qui travaille au Samu. "Je ne suis même pas étonné, il y a déjà eu des fusillades sur cette place il y a quelques années", a-t-il témoigné devant la presse.

Il s'agit du premier homicide par arme à feu de l'année dans la cité phocéenne, où les règlements de compte liés au trafic de drogue sont courants. En 2017, 14 personnes étaient mortes dans des règlements de comptes, selon un décompte de la préfecture de police, contre 29 en 2016.

Le 31 décembre, un homme de 29 ans avait été tué par balles dans le 15e arrondissement.