Une fresque géante par des petits artistes

Tahiti, le 30 janvier 2023 - L’école primaire Taimoana à Papeete a reçu, en 2022, l’or du label Génération 2024 en lien avec les Jeux olympiques Paris 2024. Engagé dans un projet d’initiation à la pratique du surf, l’établissement se lance désormais dans la réalisation d’une fresque géante. Neuf classes sont impliquées.



Le projet se concrétise enfin ! Les enfants de neuf classes de cycle 2 et 3 de l’école Taimoana à Papeete, soit environ 200 élèves, sont en train de réaliser une grande fresque sur un mur de leur établissement. Ils sont, dans cette aventure, accompagnés par deux artistes, Ninirei et Pierre Motahi. La première est artiste peintre et le second artiste graffeur. Il a participé au festival Ono’u 2021-2022. “C’est la Direction générale de l’éducation et des enseignements qui m’a contactée dans un premier temps. N’ayant jamais réalisé de choses de cette ampleur, je me suis tournée vers Pierre pour qu’il m’accompagne”, explique Ninirei.



Le projet se déroule en deux temps et fait intervenir les artistes, les enseignants et les enfants. “Nous avons fait travailler les élèves pour qu’ils trouvent eux-mêmes les motifs, qu’ils s’interrogent sur les manières de faire, qu’ils s’approprient les techniques”, indique Nathalie Ehrhardt, enseignante en classe de CM1.



Théorie et pratique



La partie théorique a démarré en octobre, la partie pratique lundi dernier. “Nous avons proposé les visuels principaux”, expliquent les artistes, “mais ce sont les élèves qui vont œuvrer. Ils créent des dessins qu’ils vont appliquer sur le mur.” Ninirei et Pierre Motahi ont présenté différentes techniques en classe, parlé de la peinture. “Les enfants sont très impliqués, ils semblent vraiment satisfaits de passer à la pratique, de manipuler la peinture.” Les motifs et couleurs ont commencé à apparaître. L’équipe s’est donné trois semaines pour finaliser la fresque. “Nous avons vu large pour tenir compte des aléas climatiques”, précise Ninirei.

Au cours de l’année scolaire 2021-2022, l’école Taimoana avait entrepris la construction d’un mur mitoyen de 70 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur dans la cour arrière de l’établissement. Pour enjoliver cette grande surface de près de 140 m2, l’équipe pédagogique a lancé une action en lien avec le projet “Vivre les arts”.



L’école ayant reçu l’or du label Génération 2024 en 2022 en lien avec les Jeux Olympiques Paris 2024, les thématiques retenues pour la réalisation de cette fresque sont un clin d’œil à Teahupo’o. Il y a le tatouage, la vague, la pirogue double et la fleur de tiare. Les enfants vont appliquer des pochoirs, les CM1 sont les premiers à intervenir, suivront les CE1 puis les CP pour les détails.

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 30 Janvier 2023 à 14:48 | Lu 205 fois