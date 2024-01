Une franchise de rugby à XIII s’intéresse au Fenua

Tahiti, le 23 janvier 2024 – Pacifique XIII, une équipe transnationale francophone de rugby à XIII en Océanie, va participer en février, avec une équipe U17, à une tournée en Australie. Le projet rugbystique envisage également d’intégrer prochainement des joueurs tahitiens.



Pacifique XIII, l'entité de rugby à XIII basée à Nouméa, effectuera une tournée dans le nord du Queensland en Australie avec une équipe de moins de 17 ans en février. Récemment, elle a déclaré son ambition d'aider à promouvoir et développer la discipline en Polynésie française.



L'équipe U17 en tournée en Australie sera composée de joueurs de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, de Wallis, de Futuna et de la France métropolitaine. Mais Pacifique XIII envisage également que les futures tournées incluent des joueurs de Tahiti.



Disputer l'Intrust Super Cup 2



Pacifique XIII est un projet sportif née en 2020 qui a pour but de créer une équipe transnationale francophone de rugby à XIII en Océanie, afin de lui faire disputer l'Intrust Super Cup 2, championnat australien de deuxième division, une compétition également ouverte aux clubs étrangers.



Cette équipe est basée en Nouvelle-Calédonie, afin que ses matchs soient disputés soit sur ce territoire, soit au Vanuatu, voire même dans d’autres territoires du Pacifique.



Le projet a pris la forme d'une franchise avec des promoteurs comme Laurent Garnier, coach de rugby à XIII et ancien commentateur de beIN Sports, et Manuel Jalabert, ancien entraîneur du Club de rugby éducatif et citoyen de Nouméa.



À la recherche de la nouvelle star



Pacifique XIII chercherait à identifier et à développer les talents des territoires français de la région Pacifique, à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française (Tahiti) et Wallis et Futuna, ainsi que ses proches voisins mélanésiens, dont le Vanuatu.



Bien que le rugby à XIII ne soit pas encore solidement établi en Polynésie française, le jeu est très populaire grâce aux liens avec la France métropolitaine et grâce à la médiatisation de la compétition de la National Rugby League en Australie, meilleur championnat de rugby à XIII au monde.



De plus, les autres nations du Pacifique telles que Mate Maa Tonga et Toa Samoa ont fortement progressé dans les classements internationaux au cours des cinq dernières années, tandis que les îles Cook ont également participé à la dernière Coupe du monde de rugby à XIII en Angleterre en 2022. De quoi créer des ambitions...



Représenter “tous les territoires francophones du Pacifique”



Le directeur de Pacifique XIII, Manuel Jalabert, a expliqué que “Tahiti est un endroit où nous aimerions aider à promouvoir le rugby à XIII et nous sommes convaincus qu'il y a de nombreux joueurs athlétiques à Tahiti qui attendent des opportunités comme celle-ci”.



Toujours selon Manuel Jalabert, “la priorité en 2024 est de continuer à construire notre groupe central de joueurs en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, tout en offrant également de l'aide, dans la mesure du possible, aux joueurs de Wallis et Futuna et de Polynésie française pour approfondir leur connaissance du rugby à XIII et potentiellement être sélectionnés pour les futures tournées que nous entreprendrons”.



Il a conclu en expliquant que “le rugby à XIII se développe à un rythme très rapide dans les îles du Pacifique” et que son association souhaite “être une entité qui représente tous les territoires francophones du Pacifique”.