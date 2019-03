Une formation pour "garantir la qualité du bois de pin" produit au fenua

Yvonne Watanabe, gérante de la scierie de Rapa

"On fait venir des tonnes de béton alors que l'on dispose de bois à profusion"



Comment t'es venu l'idée de mettre en place une scierie à Rapa ?

On s'est lancé dans cette filière parce qu'on voulait abattre tous les Pinus qu'on avait sur notre terrain à Rapa. On a nous avertit ensuite qu'on ne pouvait pas abattre les arbres comme ça et qu'on devait avoir une autorisation du service de développement rural (SDR). En faisant cette demande on nous a proposé de couper et de scier les troncs d'arbres parce que personne ne s'était positionné pour le faire. Et il fallait vraiment le faire parce que les arbres devenaient vraiment envahissants. On a réfléchit à la question bien que mon mari et moi ne connaissions rien à ce domaine. Et puis finalement on a décidé de se lancer dans ce projet. Nous avons aussi le soutien de la mairie et du conseil des sages de l'île.



Où en est ton projet aujourd'hui ?

Pour le moment j'ai ma patente. On attend juste un terrain pour pouvoir construire notre hangar. Après on va s'attaquer au financement de nos machines. On a prévu un investissement de 20 à 30 millions en comptant avec l'aide que le Pays peut nous procurer. En ouvrant cette scierie on espère évidemment créer de l'emploi sur l'île. En plus en coupant du bois ça faire plus d'espace pour faire de l'agriculture. Et mon rêve est de pouvoir proposer un jour des chalets made in Rapa, construits à 100% avec notre bois. On fait venir des tonnes de béton alors que nous disposons de bois à profusion.



En quoi cette formation va te servir ?

Je crois que cette formation va servir pour faire monter la réputation de notre bois. Et puis ça met tout le monde à la même enseigne.