Une fonctionnaire de police tuée à coups de couteau à Rambouillet

Paris, France | AFP | vendredi 23/04/2021 - Un homme a tué à coups de couteau une fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet (Yvelines), avant d'être interpellé et blessé par balles par d'autres agents, a-t-on appris auprès du parquet de Versailles et de source policière.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé se rendre dans l'après-midi au commissariat de cette ville de près de 26.000 habitants, situé à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris.



Les faits se sont produits vers 14H20 dans le sas de ce commissariat, a précisé la source policière. La fonctionnaire administrative, qui était d'abord en arrêt cardio ventilatoire, est décédée sur place, malgré l'intervention des pompiers. D'après les premiers éléments de l'enquête, elle a été touchée à la gorge.



Selon les pompiers, l'assaillant a également été blessé et se trouvait dans un état grave, son pronostic vital engagé.



"Une évaluation est en cours par la Sdat (Sous-direction antiterroriste)", a indiqué à l'AFP le parquet national antiterroriste (Pnat) qui ne s'est pas saisi "à ce stade".