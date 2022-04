Une foire pour l'insertion des jeunes à Raiatea

Raiatea, le 3 Avril 2022 – Pas moins de 80 exposants participaient ce week-end, à Avera, à une foire exposition organisée par l'association Taputea adventure. Une initiative qui a pour but, entre autres, d'insérer des jeunes et de valoriser leur travail.



Ce week-end à Raiatea, vendredi et samedi, la commune de Avera a mis à disposition un local pour la première Foire aux bonnes affaires. Pas moins de 80 exposants y ont exposé. L’événement est organisé par l’association Taputea adventure, dont la présidente, Poema Moutame, en explique les objectifs : "Nous avons pour but d’insérer les jeunes, de les immerger culturellement et de les accompagner dans l’entreprenariat, c’est vraiment ce qui me tient à cœur. Pour cela, nous permettons à certains exposants, qui n’ont pas beaucoup de moyens de valoriser des produits transformés bio comme le jus de noni, les bonbons à la goyave, les pommes cythère…"



L’artisanat occupait également une place importante sur cette foire où se côtoyaient des exposants coutumiers de ce genre d’événements et d’autres, soutenus par l’association, venus exposer pour la première fois leurs talents. Deux jeunes travailleurs du bois étaient d’ailleurs très agréablement surpris du succès de leur stand. Ce sont pour ces jeunes que Poema se bat : "Je souhaite vraiment leur offrir une chance d’exposer pour qu’ils prennent conscience qu’ils ont leur place sur le marché du travail et qu’ils savent faire."



Jumelage avec la commune de La Rochelle



Le maire de Taputapuatea, Thomas Moutame, a expliqué que la commune de Avera a prêté cet immense hangar pour accueillir cette première foire et que sa commune apporte, elle, un soutien logistique à l’association pour l'un de ses projets : organiser, en 2024-2025, un voyage à La Rochelle afin de créer un échange culturel puis un jumelage entre La Rochelle et Taputapuatea. "Je voudrais que le site du marae soit davantage valorisé. Il est quand même classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous avons des contacts avec la Nouvelle-Zélande, Hawaii, La Rochelle serait un partenaire supplémentaire", explique le tāvana. Une partie des bénéfices de cette première foire va donc servir à financer les billets d’avion des participants de cette "adventure". L’école élémentaire de Puohine sera également de la partie pour aider la commune de La Rochelle à créer une aire marine éducative (AME) déjà présente à l’ancienne école élémentaire de Puohine.



Du côté des jeunes, ils sont actuellement à pied d’œuvre pour construire deux pirogues. Ce projet colossal, financé par l’État, le port autonome et la commune de Taputapuatea, est réalisé par les jeunes de l’association Taputea adventure afin de se réapproprier les techniques ancestrales de construction pour faire naviguer la seconde pirogue en même temps que le "bateau-atelier" de La Rochelle si tout va bien.