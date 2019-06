Une fête pour remercier tous les donneurs de sang !

Que se passe-t-il aujourd'hui ?

Pour la journée mondiale on fait un événement pour attirer des gens, discuter, informer et recruter de nouveaux donneurs. On invite tout le public pour s'informer ou donner son sang. Toute l'équipe est là, on a décoré le centre, on a élargi les horaires et on sera ouvert jusqu'à 17h. Il y aura des petits extras au niveau des collations, il y aura des petits cadeaux et des souvenirs. L'idée est d'avoir une ambiance de fête, distribuer de l'information et ensuite, on l'espère, avoir de nouveaux donneurs qui vont ensuite se pérenniser.



Comment est organisée la collecte des dons du sang en Polynésie ?

La collecte est faite auprès des donneurs volontaires, mais avec une sélection. La première raison, c'est qu'il ne faut pas que le donneur souffre du don de sang, donc il faut peser plus de 50 kilos, ne pas avoir de grosse maladie... La deuxième raison, c'est qu'on ne veut prendre aucun risque que le sang soit dangereux pour le receveur. Lors d'un entretien avant le don on cherche la moindre suspicion d'infection qu'il pourrait y avoir dans le sang. Donc avoir été malade dans les jours précédant le don, avoir voyagé à l'étranger dans une zone où il y a maladies transmissibles par le moustique, être à risque pour les maladies sexuellement transmissibles... Tout ça pourra conduire à demander au donneur d'attendre un certain nombre de jours ou de mois avant de pouvoir donner, comme une forme de quarantaine.

Si c'est bon, un prélèvement est réalisé, et le sang prélevé est encore analysé avec des tests de dépistages sur le VIH, l'hépatite B et C, le paludisme, la syphilis, la dengue... Une fois ces tests réalisés, si c'est bon ça part en préparation, on sépare les différents éléments du sang et on les conditionne. Par contre s'il y a quelque chose de positif, tout de suite on écarte le sang, il va être détruit, et tout de suite on contacte le donneur pour prendre des dispositions avec lui selon le type d'anomalie détectée.