Une fête et des projets pour le lagon de Raiatea

Raiatea, le 26 juin 2021 – L'association Te miti e te fenua s'est mobilisée vendredi sur la place du marché de Uturoa en organisant une journée de sensibilisation à la protection de l'environnement : la Fête de la mer et des littoraux. Si les visiteurs n'étaient pas nombreux à cette première, l'événement a tout de même le mérite d'ouvrir la voie à une prise de conscience généralisée.



Vendredi, l'association Te miti e te fenua s'est mobilisée sur la place du marché de Uturoa à Raiatea, avec des prestataires de services, pour tenter de sensibiliser la population à la protection du lagon et plus généralement du fenua. Des animations sur place étaient proposées ainsi que des rencontres sur les thèmes environnementaux.



Née en 2018, mais vraiment active en 2019, cette association a des projets d'envergure dans ses cartons. Les résultats de la fréquentation sont mitigés pour cette première manifestation, malgré les efforts des acteurs qui sont tous bénévoles. Une meilleure communication en amont aurait permis de rassembler plus de visiteurs. Malheureusement, peu de classes scolaires ont participé à cette journée, en cette période de fin d'année et de début des vacances. Seules les deux classes CM1 et CM2 de Puohine ont fait le déplacement, et pour cause, elles sont les seules actuellement aux Raromatai à posséder une aire marine éducative (AME). L'événement les concernait donc particulièrement.



Un projet de sentier marin et de bouturage de coraux.



Au sein de l'association, Yasmina Moisset travaille sur un projet d'envergure : la création d'une zone marine et d'un sentier marin afin de protéger le lagon, et plus particulièrement le récif. "Nous avons déjà acquis une concession maritime officielle d'un hectare à Uturoa, en face de la gare maritime, entre le motu Fetaro et le motu artificiel. Là, prochainement, nous allons créer un jardin de boutures de coraux à même de pallier les dégâts faits aux coraux en général. Cela nous permettra d'inviter les scolaires à visiter ce chantier et, à terme d'en faire bénéficier les touristes, le tout moyennant une participation financière permettant de générer des fonds pour la survie du projet”.

La maire de Puohine, Armelle Masse présente sur place avec les élèves de sa commune, s'est déclarée très intéressée par ce projet et a, d'ores et déjà, invité l'association à venir reproduire cette journée d'expo du vendredi dans sa commune.