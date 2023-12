Une fête de Noël pour tous les enfants de Moorea

Moorea, le 14 décembre 2023 - La commune de Moorea-Maiao a offert une fête de Noël avant l’heure à 3 000 enfants de Moorea, mercredi, à Afareaitu. Au programme de ce “Noël pour tous”, des activités diverses, un spectacle, des cadeaux, une rencontre avec le père Noël ainsi qu’un grand feu d’artifice. Le but pour la municipalité était que tous les enfants, quel que soit leur milieu, puissent profiter de cette fête de Noël comme il se doit.



La commune de Moorea-Maiao a organisé, ce mercredi, l’édition 2023 de son “Noël pour tous” sur le terrain communal A Toro Te A’a. À cette occasion, plus de 3 000 enfants ont pu bénéficier de plusieurs activités gratuites qui leur étaient proposées. Au programme de cette grande fête, il y avait des manèges, des ateliers ludiques, comme le coloriage ou un toboggan, ou encore des activités plus physiques comme le laser game, le bubble game ou de l’escalade. Les enfants se sont également vu offrir des cadeaux par le père Noël en personne. La soirée était agrémentée d’un spectacle assuré par des groupes de danses ainsi que des groupes de chants. Le public a pu par exemple apprécier la prestation de ‘ori tahiti de la classe patrimoine du collège de Paopao ou de hip-hop présentée par le groupe Ads Hip Hop Kids of Moz. Parmi les groupes de chants, il y avait le groupe Ruupena Tere ou encore la chorale adventiste de Moorea. Des artistes connus comme Eto Maire Tavaearii étaient également présents sur scène.

Avec cette soirée grandiose, la commune de Moorea-Maiao a tenu à offrir une belle fête de Noël à l’ensemble des jeunes et enfants de l’île Sœur. “Il était important que le maire de Moorea et son conseil municipal organisent cette soirée. La population, en particulier les jeunes, demande à avoir des animations dans notre île et bien sûr des fêtes comme celle-ci. La municipalité avait organisé la fête de Noël dans les écoles. Cette soirée est cette fois-ci mise en place pour toute notre jeunesse. Certaines familles ont les moyens d’offrir une belle fête de Noël à leurs enfants et peuvent se déplacer sur Tahiti pour en profiter. D’autres, par contre, n’ont pas assez de moyens. Tout le monde peut donc en profiter ce soir. Cette soirée est une réussite malgré le temps”, a réagi Elsa Keck, la première adjointe au maire de la commune de Moorea-Maiao.



Parmi les jeunes présents, Manoa Vanaa qui était très contente de cette soirée : “J’ai aimé le spectacle, en particulier la danse de hip-hop ainsi que la danse polynésienne du collège de Paopao. J’ai aussi aimé le fait de rencontrer des amis. C’est bien que tout le monde s’unisse pour cette fête de Noël. On célèbre d’habitude Noël en famille, mais on a l’occasion de rencontrer d’autres personnes ce soir. Je pense que je vais participer au jeu du laser game. Ça a l’air intéressant.” Beaucoup de parents étaient également présents à cette fête pour accompagner leurs enfants, les plus petits notamment. C’est le cas de Tepautiihiva Flaminia, de Pihaena, qui a inscrit sa fille de 3 ans à quelques activités : “Ma fille a fait du coloriage, elle adore cette activité. On a aussi écrit une lettre au père Noël. Cette soirée lui permet de voir d’autres personnes. Je voudrais remercier la commune de Moorea-Maiao pour avoir offert cette fête à nos enfants.” Cette grande soirée s’est conclue par un magnifique feu d’artifice.



