Une femme violemment agressée à Moorea

Tahiti, le 7 décembre 2022 – Une femme de 35 ans a été victime d'une violente agression le 6 novembre dernier à Moorea. Un homme cagoulé et muni de gants s'est introduit à son domicile dans la soirée et l'a violée. L'agresseur est toujours recherché, les investigations ont été confiées à la brigade de recherche de Faa'a.



Une rare et violente agression a eu lieu au PK 22 côté montagne le 6 novembre dernier à Moorea. Dans la soirée, un homme portant une cagoule et des gants s'est introduit au domicile d'une femme de 35 ans qui se trouvait seule. Après l'avoir menacée de mort et lui avoir demandé de l'argent, l'agresseur l'a violée et lui a fait subir des attouchements sexuels. Il a ensuite quitté les lieux en emportant deux sacoches d'ordinateur.



Suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour “viol”, “menaces de mort” et “vol”, les investigations ont été confiées aux enquêteurs de la brigade de recherches de Faa'a qui ont notamment fait procéder à des analyses ADN. L'agresseur est toujours activement recherché par les forces de l'ordre.