Une femme grièvement blessée par un requin à Moorea

Papeete, le 21 octobre 2019 – Une femme a été grièvement blessée par une attaque de parata, un requin à pointe blanche du large, lors d’une sortie baleine à Moorea lundi matin. La victime a été transportée au centre hospitalier de Taaone.



C’est un accident particulièrement rare qui est survenu lundi matin à Moorea. Une femme a été mordue à plusieurs reprises par un parata, un requin à pointe blanche du large, lors d’une sortie baleine organisée avec sa famille au large de l’île sœur, comme l’ont rapporté nos confrères de Radio 1. L’accident est survenu au large de Tiahura, sur une zone où étaient rassemblés plusieurs prestataires de tourisme autour d’un groupe de quatre baleines et de globicéphales. « On voit souvent des parata dans ces conditions », explique un professionnel du tourisme de l’île sœur.



La victime, touchée aux bras et aux côtes, a été transportée à terre au ponton le plus proche, celui de l’Intercontinental Moorea, puis prise en charge par les pompiers et héliportée vers le centre hospitalier de Taaone. « On est encore sous le choc, on n’a jamais vu ça à Moorea », commentait le fondateur du GIE Moorea, Hiro Kelley, lundi après-midi. « Mais il s’agit d’un accident, il faut faire attention aux amalgames avec les histoires de shark feeding. On n’est absolument pas dans ce cas de figure ».