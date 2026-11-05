

Une femme et un bébé recherchés

Tahiti le 5 novembre 2026. La Gendarmerie nationale lance un appel à témoins concernant Christine Bougues et sa fille mineure, qui demeurent actuellement introuvables.



La Gendarmerie nationale recherche Christine Bougues, accompagnée de son bébé de 10 mois (Make Bougues Vaiteraarii), qu'elle a soustrait à une prise en charge par les services de l'État visant à assurer sa sécurité.



Elle ne répond pas aux sollicitations depuis mercredi et est introuvable. Mme Bougues réside habituellement quartier Tiki Bleu à Heiri, son téléphone aurait été localisé pour la dernière fois à Taravao. D'après les éléments recueillis, elle pourrait avoir l'intention de se rendre à Taha'a avec sa fille.



Toute personne susceptible de détenir des informations permettant de les localiser est invitée à contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie de Faa'a au 40 46 72 24.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 5 Novembre 2026 à 17:00 | Lu 432 fois



