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Une femme et un bébé recherchés


Une femme et un bébé recherchés
Tahiti le 5 novembre 2026. La Gendarmerie nationale lance un appel à témoins concernant Christine Bougues et sa fille mineure, qui demeurent actuellement introuvables.

La Gendarmerie nationale recherche Christine Bougues, accompagnée de son bébé de 10 mois (Make Bougues Vaiteraarii), qu'elle a soustrait à une prise en charge par les services de l'État visant à assurer sa sécurité.

Elle ne répond pas aux sollicitations depuis mercredi et est introuvable.  Mme Bougues réside habituellement quartier Tiki Bleu à Heiri, son téléphone aurait été localisé pour la dernière fois à Taravao. D'après les éléments recueillis, elle pourrait avoir l'intention de se rendre à Taha'a avec sa fille.

Toute personne susceptible de détenir des informations permettant de les localiser est invitée à contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie de Faa'a au 40 46 72 24.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 5 Novembre 2026 à 17:00 | Lu 432 fois
           


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