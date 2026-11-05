Une femme et un bébé recherchés

Tahiti le 5 novembre 2026. La Gendarmerie nationale lance un appel à témoins concernant Christine Bougues et sa fille mineure, qui demeurent actuellement introuvables.
La Gendarmerie nationale recherche Christine Bougues, accompagnée de son bébé de 10 mois (Make Bougues Vaiteraarii), qu'elle a soustrait à une prise en charge par les services de l'État visant à assurer sa sécurité.
Elle ne répond pas aux sollicitations depuis mercredi et est introuvable.
Mme Bougues réside habituellement quartier Tiki Bleu à Heiri, son téléphone aurait été localisé pour la dernière fois à Taravao. D'après les éléments recueillis, elle pourrait avoir l'intention de se rendre à Taha'a avec sa fille.
Toute personne susceptible de détenir des informations permettant de les localiser est invitée à contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie de Faa'a au 40 46 72 24.
La Gendarmerie nationale recherche Christine Bougues, accompagnée de son bébé de 10 mois (Make Bougues Vaiteraarii), qu'elle a soustrait à une prise en charge par les services de l'État visant à assurer sa sécurité.
Elle ne répond pas aux sollicitations depuis mercredi et est introuvable.
Toute personne susceptible de détenir des informations permettant de les localiser est invitée à contacter le 17 ou la brigade de gendarmerie de Faa'a au 40 46 72 24.