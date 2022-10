Une femme et son bébé perdent la vie dans un accident à Papara

Tahiti, le 8 octobre 2022 - Un grave accident de la route a eu lieu samedi à Papara. Une femme et son bébé ont perdu la vie dans la collision de leur véhicule avec un autre véhicule qui arrivait en face. Ces deux décès portent à 25 le nombre de morts sur les routes en Polynésie depuis le début de l'année.



Une mère et son bébé ont perdu la vie samedi en fin de matinée au PK35 à Papara, ont rapporté nos confrères de Tntv et de Polynésie la 1ère. Les victimes se trouvaient dans un véhicule qui est entré en collision avec un autre véhicule roulant en sens inverse. Le conducteur de la voiture transportant la femme et son enfant se serait endormi au volant. Malgré l'intervention des secours, les malheureuses victimes n'ont pas survécu à l'accident. 25 décès sont à déplorer depuis le début de l'année 2022 sur les routes du fenua.

Rédigé par Garance Colbert le Samedi 8 Octobre 2022 à 18:14 | Lu 4523 fois