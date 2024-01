Une femme attaquée par un requin dans le célèbre port de Sydney

Sydney, Australie | AFP | mardi 29/01/2024 - Un requin a attaqué une femme qui nageait dans le célèbre port de Sydney, la blessant grièvement au niveau d'une jambe, ont annoncé mardi les autorités et les médias.



L'attaque s'est produite lundi soir au large d'un ponton à Elizabeth Bay, un quartier situé à moins de deux kilomètres de l'emblématique Opéra, a indiqué la police.



Elle a été "grièvement blessée à la jambe droite", a fait savoir la police de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué.



Aussitôt, des personnes se sont précipitées pour venir en aide à cette femme âgée de 29 ans, selon le Sydney Morning Herald, citant un habitant qui, depuis chez lui, a entendu un appel à l'aide.



"Elle essayait de sortir de l'eau par l'échelle et derrière elle, il y avait la jambe, qui était complètement ouverte et pleine de sang", a témoigné Michael Porter. "C'était surréaliste".



Une vétérinaire vivant à proximité lui a posé un garrot, selon le journal.



La victime a été hospitalisée en soins intensifs à l'hôpital St Vincent, a indiqué un porte-parole de l'hôpital, précisant qu'elle se trouve dans un état stable.



Il s'agit de la première attaque de requin dans le port de Sydney depuis 2009. Cette année-là, un plongeur de la marine australienne avait été attaqué par un requin-bouledogue au niveau du bras et de la jambe dans la baie de Woolloomooloo.



En février 2022, Simon Nellis, un instructeur de plongée britannique de 35 ans, avait été dévoré par un requin au large de la plage de Little Bay à Sydney. Il s'agissait de la première attaque mortelle dans la ville depuis 1963.