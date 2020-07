Une fédération pour les 24 quartiers de Bora Bora

Tahiti, le 14 juillet 2020 – La nouvelle fédération Te mau aroa no Popora, qui rassemble pas moins de 24 associations de quartiers de Bora Bora, a élu son bureau vendredi dernier en présence du tavana Gaston Tong Sang.



C'était un "vœu" émis par le tavana de Bora Bora lors de sa précédente mandature, la fédération rassemblant toutes les associations de quartiers de la Perle du Pacifique a été officialisée vendredi dernier avec l'élection de son bureau à la mairie. Dans un communiqué, la commune explique que cette fédération baptisée Te mau aroa no Popora rassemble pas moins de 24 associations représentant elles-mêmes 24 quartiers de Bora Bora réunis sur les communes associées de Nunue, Faanui et Anau : Taahana, Matira, Paparoa, Amanahune, Fare A’i, Puutoa, Vairoina, Naputoru, Manu Ura, Vaitepu, Vaitehi, Vaiapi, Faatahi, Fare Piti A Nunue ; Tevaitapu, Matahoa, Tiipoto, Terei’a, Vairupe, Hitia’a A Faanui ; Vairou, Taahaumi, Atai, Ahutai.



Financement et de projets et relai d'informations



En présence du tavana, Gaston Tong Sang, les présidents des 24 associations se sont réunis à la mairie pour l’élection du bureau de la fédération et l’approbation des statuts. Timi Mtaihau, du district de Nunue, a été élu président, Alexandre Mateha, du district de Faanui, premier vice-président et Boris Atuahiva, du district d’Anau, deuxième vice-président. Les autres membres du bureau ont également été répartis en fonction de leur quartier.



La Fédération regroupe d’office les 24 associations de quartier et sera chargée de les accompagner dans la mise en place et le financement de leurs projets respectifs. "Elle assure le lien entre la municipalité et les associations, donc ses habitants. Ce qui signifie qu’elle fera part des besoins des associations, mais qu’en retour elle relayera aussi toutes les informations utiles et pratiques de la commune aux habitants", explique la municipalité dans son communiqué, évoquant pêle-mêle les actions sportives, culturelles, sociales, économiques ou environnementales… Gaston Tong Sang a ainsi exprimé son souhait de "toucher tous les foyers", de mettre en place des projets de société "par les habitants et pour eux-mêmes".