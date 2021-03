Une fausse attestation de déplacement à Tahiti-Faa'a

Tahiti, le 25 mars 2021 – Les services du haussariat ont identifié une fausse attestation de motif impérieux présentée par un passager en provenance de Paris. À l’arrivée de son vol à Tahiti-Faa’a, l’usurpateur a été interpellé et placé en garde à vue. Il s’agit de la première fraude liée au dispositif des motifs impérieux constatée par voie aérienne vers la Polynésie française.



L'information a été diffusée jeudi matin par un communiqué du haussariat, le 17 mars dernier les services de la direction de la police aux frontières de Polynésie française (DPAF) ont été informés par ceux du haut-commissariat de la suspicion d’une fausse attestation de motif impérieux présentée par un passager en provenance de Paris à sa compagnie aérienne. À la suite des investigations menées, la matérialité du délit de faux et usage de faux a été confirmée et une procédure en flagrant délit a été ouverte.



À l’arrivée du vol sur le territoire, le passager suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu les faits reprochés et a été convoqué devant le délégué du Procureur pour une composition pénale. Le passager a été pris en charge par un véhicule sanitaire pour être conduite au site dédié désigné par arrêté du haut-commissaire pour effectuer sa quarantaine.



Il s'agit de la première fraude constatée au dispositif d'autorisation préalable de déplacement par voie aérienne vers la Polynésie française.