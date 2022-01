Une famille démunie relogée

Tahiti, le 15 janvier 2022 – Suite à un appel à l'aide diffusé sur les réseaux sociaux afin trouver un logement à un jeune couple et ses deux enfants, le vice-président et ministre du logement, Jean-Christophe Bouissou, a rencontré la jeune famille vendredi. Avec l'aide de l'OPH et de la DSFE, il a pris l'initiative de la reloger provisoirement dans un logement social.



Jeudi dernier, Catherine Anania, agent de propreté au Parc Paofai, diffusait un appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour trouver un logement à un jeune couple sans domicile et leurs deux enfants. La présidence a annoncé vendredi que le vice-président et ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, "sensible à la situation précaire de nombreuses familles sans domicile fixe", avait rencontré le jeune couple.



Avec l'aide de l'OPH et de la DSFE, Jean-Christophe Bouissou a pris l'initiative "de reloger provisoirement cette famille dans le logement social de Punaauia, Taapuna transit, pour une durée de deux mois". Cela "laissera le temps aux organismes en charge de ces services pour s'organiser définir un logement social permanent pour cette famille".