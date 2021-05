Une falaise à dynamiter et une route coupée à Tautira

Tahiti, le 4 mai 2021 – Le ministre de l'Équipement, René Temeharo, a détaillé mardi les travaux de dynamitage d'une falaise instable située au dessus de la route de ceinture à l'entrée de Tautira. La route sera temporairement coupée quotidiennement du 10 au 28 mai prochain.



Le ministre de l'Équipement, René Temeharo, a organisé mardi matin une conférence de presse à Tautira pour détailler les impressionnants travaux de dynamitage d'une paroi rocheuse instable surplombant la route de ceinture. Des travaux qui vont entraîner de longues périodes de fermeture de la circulation entre Tautira et le reste de la Presqu'île entre le 10 et le 28 mai prochain. Comme l'a expliqué le ministre, le talus avait fait l'objet de travaux de première urgence en 2019 qui ont permis un "nettoyage général" et la "définition des travaux de sécurisation définitifs".



Au cœur du problème, la découverte le 7 avril dernier de "cinq compartiments rocheux instables" pouvant atteindre cinq mètres cube et répartis sur 50 mètres linéaires en tête de falaise. "Ces compartiments présentent des fissures en arrière avec une ouverture pouvant dépasser les 20 centimètres, créés et/ou agrandis par le système racinaire de la végétation présente", détaille la fiche d'opération des travaux. La direction de l'équipement va donc utiliser des explosifs pour fragmenter les compartiments rocheux "afin de limiter les dégâts sur la chaussée et faciliter l'évacuation", puis remettre en état la chaussée. "Une interruption complète de la circulation temporaire et quotidienne", est annoncée. Globalement, du 10 mai au 28 mai prochain, la route sera fermée de 7h30 à 11h30 puis de midi à 15h30 en semaine avec quelques adaptations à prévoir, mais ouverte le week-end. Elle sera en revanche fermée en journée continue de 7h30 à 16h du 25 au 27 mai.