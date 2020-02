Une extension du Salon Made in fenua au centre Vaima

Tahiti, le 28 février 2020 - L'institut Kaly&Joy et le centre Vaima lancent un salon "complémentaire et aux mêmes dates" que le Salon Made in fenua. L'objectif est de donner aux exposants n'ayant pas pu s'inscrire au salon originel l'occasion d'exposer leurs produits



Le fondateur de Kaly&Joy, Gael Manes, a annoncé par voie de communiqué que son institut et le centre Vaima répondent, suite à la polémique sur la participation des exposants au Salon Made in fenua, en créant "un salon complémentaire et aux mêmes dates".



Rappelons que mercredi dernier vers 16 heures, les artisans souhaitant s'inscrire au Salon Mais de in fenua se sont agglutinés devant les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie des services et des métiers (CCISM). Les inscriptions n'étaient censées ouvrir que le jeudi matin, à 7 heures, mais puisque la règle du "premier arrivé, premier servi" prime, les artisans n'hésitent pas à camper sur place pour faire partie des 100 exposants du salon. Cette année, un membre de la CCISM a distribué des documents de pré-inscription près de 14 heures avant l'ouverture officielle des inscriptions. Ce qui a causé l'ire des artisans. Ainsi, une cinquantaine de participants se sont

retrouvés sur le carreau.