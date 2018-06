" Une exposition pour mieux connaitre l'histoire du va'a "



Pendant les mondiaux, la Polynésie française accueillera, plus de 1500 étrangers. L’occasion unique de mettre en avant la culture polynésienne, notamment toute la symbolique du va’a. Parmi les nombreuses actions culturelles mises en place par le COL, une exposition, « Polynésiens, peuples de navigateurs » exposée pour la première fois samedi pendant Va’a Mata’eina’a Contest.



Renouer avec la symbolique culturelle du va’a L’une des volontés du COL était de rappeler ou faire connaître la symbolique culturelle du va’a dans la société polynésienne. De nos jours, l’univers du va’a fait davantage référence au sport, à la compétition et aux performances. Pourtant avant l’arrivée des Européens ces embarcations de tailles variées ont permis de : peupler les iles du Pacifique, voyager, nourrir la population et faire la guerre pour conquérir des territoires.

Elles revêtaient un caractère sacré, dans la construction et dans la préparation d’un voyage. L’exposition a ainsi vocation à valoriser cette histoire et ces savoirs-faire : depuis la fabrication des embarcations complexes aux techniques de navigations qui ont permis aux polynésien de se déplacer à l’aide de la lecture seule du ciel entier et de son environnement marin.





Une exposition : « Polynésiens, peuples de navigateurs» Ce projet se compose d’une partie de l’exposition existante « Va’a, la pirogue polynésienne », écrite par Tara Hiquily. Mise à disposition par le Musée de Tahiti et ses Iles, elle permettra de retracer l’histoire du va’a depuis le peuplement du Pacifique, les techniques de navigation et types d’embarcations. La seconde partie de l’exposition, abordera la transition avec le monde moderne et reviendra sur les grands noms qui ont marqué l’histoire récente du va’a.

Au travers de cette exposition, le public pourra admirer de nombreux visuels : croquis de navigateurs, photos d’archives issues du Service du Patrimoine ou de collection privées, ou encore des photographies plus récentes prêtées gracieusement par des photographes passionnées ou associations.













Afin d’animer l’espace, des films issus de Cinematamua et mis à disposition par le Service du Patrimoine Archivistique et Audiovisuel – Te Piha Faufa’a Tupuna, seront projetés dans l’enceinte de l’exposition : séquences de courses de pirogue lors du Tiurai ou encore la fabrication de pirogues de manière artisanale. Enfin, l’exposition sera également l’occasion pour le public d’admirer la finesse des miniatures de pirogues traditionnelles réalisées par Eriki Marchand.







