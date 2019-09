Une exposition caritative ouvre à l'étage de la mairie de Punaauia

PAPEETE, le 19 septembre 2019 - A partir de demain, vendredi après-midi 15h, et jusqu'au vendredi 27 septembre, la salle du conseil municipal de la mairie de Punaauia accueille l'exposition Te Moana. Des artistes locaux y proposent 70 œuvres à la vente, les profits seront reversés aux associations de la commune.



Du vendredi 20 au vendredi 27 septembre 2019, la Ville de Punaauia et Barefoot Studios vous présenteront une exposition d'art dans la salle du conseil municipal de la Mairie de Punaauia.



A l’occasion de la Semaine du Patrimoine, l'espace "Océan d'Artistes" rassemblera plus d'une trentaine d'artistes qui ont mis leur talent à l’œuvre pour proposer des créations sur la thématique de l'Océan. En tout, c'est un peu plus de 70 œuvres qui seront exposées, sous diverses formes: tableaux, dessins, photographies, sculptures et objets d'art .



Toutes les œuvres seront à la vente et un minimum de 40% des bénéfices seront reversés à des associations de la collectivité (les artistes peuvent se rembourser leurs frais de fabrication).



L’inauguration de cet évènement se tiendra à la Mairie de Punaauia le vendredi 20 septembre à partir de 15h00 avec un spectacle de danse prévu à 18h00. Des ateliers et démonstrations artistiques seront organisés tout au long du week-end et de la semaine suivante par les artistes exposants.