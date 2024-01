Une exposition “Au nom de la bombe” à Paris

Tahiti, le 19 janvier 2024 – La délégation de la Polynésie française organise, jusqu'au 8 février, une exposition unique sur la mémoire du nucléaire, tirée de la BD “Au nom de la bombe”, d'Albert Drandov et Franckie Alarcon.



À l'occasion du Festival de la BD d'Angoulême, la délégation de la Polynésie française va proposer, dans ses locaux de Paris, une exposition unique sur la mémoire du nucléaire, tirée de la BD Au nom de la bombe, d'Albert Drandov et Franckie Alarcon. L'exposition a débuté le 16 janvier dernier et sera accessible au grand public, gratuitement, jusqu'au 8 février prochain.



Pour rappel, les auteurs, connus pour leurs publications engagées dans plusieurs journaux, comme Le Canard enchaîné, se sont appuyés sur des témoignages et des documents (certains classés défense) afin de mettre en lumière la face cachée des 36 années d'essais nucléaires au Fenua.